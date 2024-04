Scontro tra navi nel Canale di Sicilia, no fuoriuscita carburante

Nell'area in cui due navi mercantili sono entrate in collisione a largo di Capo Passero, nel Siracusano, non si sono registrati inquinamenti marini.

Non c'è stata, infatti, fuoriuscita di carburante. Lo ha comunicato la guardia costiera, aggiungendo che non risultano criticità per i membri degli equipaggi. Una delle due unità mercantili coinvolte nell'incidente nel Canale di Sicilia ha riportato un'estesa falla allo scafo che, però, non ne ha compromesso la navigazione per il rientro in porto.