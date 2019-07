Scontri in Val di Susa, i No Tav forzano la zona rossa: 48 denunciati, ferito un poliziotto

"Abbiamo centrato l'obiettivo. Volevamo arrivare al cantiere e ce l'abbiamo fatta", sono le parole di una 57enne valsusina che riassumono lo stato d'animo con il quale i No Tav sono rientrati in serata al campeggio di Venaus. Diverse migliaia di attivisti sono partiti da lì, hanno violato la "zona rossa", hanno forzato la prima cancellata, hanno raggiunto la seconda e sono arrivati a sfiorare le odiate recinzioni. Un agente della Digos viene ferito in modo lieve da una pietra, lanciata con petardi, bombe carta e lacrimogeni.



Denunciate 48 persone, Salvini: "Nessuna tolleranza" - Il bilancio finale è di 48 denunciati, tra cui molti attivisti del centro sociale torinese Askatasuna, compreso il suo leader. "Nessuna tolleranza per teppisti e delinquenti. La Tav si farà, indietro non si torna", dice il ministro dell'Interno, e leader della Lega, Matteo Salvini.



No Tav: "Quello del Movimento 5 Stelle è stato un tradimento" - I No Tav avevano scommesso molto sulla manifestazione, che era stata convocata da tempo ma che alla luce delle dichiarazioni del premier Conte sulla fattibilità della Torino-Lione aveva assunto una valenza particolare. "Dovevamo rilanciare le nostre ragioni - spiegano in Val Susa - e confermare la nostra vitalità. Quello del Movimento 5 Stelle è stato un tradimento inaccettabile. Un atteggiamento che pagheranno caro in termini elettorali. E non solo dalle nostre parti". "Sapevamo benissimo che alla fine avrebbero calato le braghe, così come le hanno calate su tutto il resto", rincara la dose il leader storico Alberto Perino, nel giorno in cui l'Unione europea ha ricevuto la lettera del ministero dei Trasporti con cui l'Italia si impegna a completare l'opera.



Bombe carta e lacrimogeni - La manifestazione era iniziata in modo pacifico, tra bandiere col treno crociato e lo slogan "Giù le mani dalla Val Susa" a fare da colonna sonora. "Siamo 15mila", dicono soddisfatti gli organizzatori quando, all'altezza dell'abitato di Giaglione, il corteo si divide in due tronconi. Una parte è rimasta lungo lo stradone principale, l'altro ha imboccato i sentieri che si inerpicano sul fianco della montagna. All'altezza della prima cancellata saltano fuori martelli, cesoie e persino un flessibile. Dopo un'ora di lavoro, interrotto soltanto per lanciare pietre verso le forze dell'ordine al di là della recinzione, la grossa e pesante cancellata salta e i No Tav proseguono la loro marcia verso il cantiere.



Dai boschi si leva una fittissima coltre di fumo, che torna a rendere l'aria irrespirabile quando i manifestanti, vestiti di nero e incappucciati, raggiungono il torrente Clarea. Dai boschi accanto partono grossi petardi e bombe carta. Per i No Tav è il segnale che la manifestazione è riuscita, le reti del cantiere ad un passo, e che si può tornare indietro.