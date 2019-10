Sconfigge tumori e si licenzia da operaia: "Mi sono rimessa a studiare e ora lavoro in ospedale"

"Ho visto la malattia come un segnale che il mio corpo e la mia mente mi avevano mandato per dirmi che c'era qualcosa da cambiare nella mia vita , che dovevo fermarmi e riflettere. Avevo lasciato da parte le mie ambizioni e non andava bene". Inizia così il racconto di una rinascita, quella di Monica Bergantin , 49 anni di Padova, La donna non solo ha lottato contro due tumori, ma mentre lo faceva per il primo ha conseguito la Maturità e ha coronato il sogno di diventare operatore socio-sanitario. Così, dopo essersi licenziata dalla fabbrica dove era assunta da operaia, ora è in servizio in Rianimazione all'ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco (Padova).

"Il cancro mi ha dato la forza per diventare quello che volevo essere" - La storia di Monica Bergantin inizia nel settembre 2005, quando scopre di avere un cancro alla mammella, a un mese di distanza dalla perdita del padre per un carcinoma epatico. Dopo l'intervento chirurgico, inizia le terapia infusiva e la radioterapia; superato lo sconforto iniziale scatta la sua reazione.

La vicenda è stata resa pubblica, con una una nota, dall'Usl 6 di Padova. Bergantin racconta di aver lasciato il suo lavoro da operaia in fabbrica e di essersi rimessa a studiare, frequentando un corso per operatore socio-sanitario, diplomandosi in tecnico dei servizi sociali alla scuola serale.

"Mia mamma - ricorda - mi interrogava nelle materie di studio in auto mentre andavo a fare la radioterapia. Non ci si crederà, ma è stato un periodo stupendo. Il cancro mi ha dato la forza per diventare quello che volevo essere".

In seguito Monica ha dovuto affrontare anche un carcinoma alla tiroide: "Dal tumore alla mammella quest'anno mi hanno dichiarato guarita, per il tumore tiroideo devo ancora sottopormi a controlli. Ma io tutte le mattine, quando mi alzo sorrido, perché sono viva, sono qua e non ho più paura".

Nemmeno di confrontarsi quotidianamente con i pazienti nel reparto di Rianimazione: "Sono a contatto con la malattia, il dolore, la disabilità, ma cerco di portare speranza con il mio esempio", conclude.