Scomparso a New York lo youtuber salernitano Kazuosan

Il canale di "Kazuosan" ha oltre un milione di iscritti. Il 21enne ha perso uno dei suoi due cellulari. I genitori hanno provato a chiamarlo e ha risposto loro uno sconosciuto, che ha detto di avere trovato il telefonino per strada. Molti colleghi youtuber si stanno attivando per cercare di rintracciarlo. I genitori e il fratello di Cosimo Corrado sono partiti per gli Stati Uniti.

Appello sui social

La famiglia di Cosimo ha lanciato un appello disperato sui social per ritrovarlo. "Lui è Cosimo, ed è di Salerno. È uno Youtuber ed è conosciuto con il nome di Kazuosan. Da qualche giorno è atterrato a New York, ma da due giorni non abbiamo più notizie. Sabato sera era a Manhattan intorno alle 6:30 pm. Ha perso il telefono. Se per caso lo riconoscete, contattate la polizia", hanno scritto divulgando la sua foto.