Scomparsi a Piacenza, i cani fiutano una traccia nel bosco

Sono circa 150 in queste ore le persone impegnate per le ricerche di Massimo Sebastiani e Elisa Pomarelli, i due amici scomparsi nel Piacentino. Le operazioni, coordinate dai carabinieri, procedono serrate e si concentrano nelle zone di Lugagnano, Morfasso e Carignone, con elicotteri, cani e droni. In mattinata un cane ha fiutato una traccia in un punto del bosco dove c'erano foglie e rami accatastati, forse un luogo dove è passato qualcuno.