Scomparsa Kata, il padre e lo zio furono coinvolti in una rissa all'Astor: gli inquirenti indagano

Tra il 23 e il 24 marzo 2023, due mesi prima della scomparsa della piccola Kata, c'è stata una grande rissa all'ex hotel Astor di Firenze in cui risultano coinvolte due persone molto vicine alla bimba: suo padre, Miguel Angel Chicclo Romero, e lo zio materno, Abel Argenis Alvarez Vasquez. L'episodio torna ora all'attenzione degli inquirenti perché ogni evento, anche il più collaterale, avvenuto nell’immobile di via Maragliano potrebbe essere collegato al possibile rapimento della bambina. La notizia è riportata da La Nazione. I due uomini avrebbero partecipato a una rissa - secondo la procura che ha appena chiuso le indagini - in cui due connazionali avrebbero riportato ferite, sebbene non gravi.