Scomparsa Edoardo Galli, l'appello dei genitori: "Facci sapere che stai bene"

Il ragazzo, uscito per andare a scuola, non è mai giunto al liceo scientifico Nervi-Ferrari di Morbegno (Sondrio): non ha più fatto ritorno a casa.

È stato il padre che, non vedendolo tornare, ha provato a contattarlo sul cellulare, che però risultava spento.

A una settimana di distanza dalla scomparsa, si hanno pochissime notizie sulla sparizione di Edoardo Galli. Si ipotizza una fuga verso i paesi dell'est, la Russia in particolare. Nelle ultime ore è stato diffuso un filmato in cui si vede il giovane transitare per la stazione centrale di Milano. A "Pomeriggio Cinque" i genitori di Edoardo, Natalia e Alessandro, hanno rivolto un appello direttamente al figlio: "Facci sapere che tutto va bene", ha detto la madre in lacrime rivolgendosi direttamente al 16 enne.

La famiglia, al programma di Myrta Merlino, ha parlato dell'apprensione che sta vivendo da una settimana: "Sono giorni da incubo - hanno detto -. La prima cosa che vogliamo è sapere che Edoardo stia bene, lo accoglieremo a braccia aperte e non vediamo l'ora". La famiglia Galli ha dichiarato di non conoscere la persona, un ragazzo sembrerebbe, che ha avuto un contatto con Edoardo come si vede nel filmato della stazione Centrale di Milano. "Non conosciamo il ragazzo con cui parlava nel video, siamo in attesa delle informazioni. Di questa persona non sappiamo nulla, se questa persona ci sta sentendo gli chiediamo di farci sapere almeno che tutto vada bene e che Edoardo stia bene. Almeno quello".

I genitori di Edoardo Galli non immaginano quale possa essere la direzione presa dal figlio: "Da Milano si apre il mondo - hanno detto -. Zurigo? Ogni ipotesi, può essere buona. Non c'è niente che può far pensare a qualcosa del genere, è una settimana che ci stiamo tormentando e l'ansia cresce ogni giorno di più".