Denise Pipitone, vent'anni fa la scomparsa: quello che sappiamo | La mamma sui social: "Questo caso una vergogna"

"Nel giorno della triste ricorrenza si rinnova più forte il nostro dolore misto alla rabbia per l'insuccesso nel ritrovamento di Denise e per la mancata giustizia!". E' quanto scrivono sul proprio profilo social Piera Maggio inseme a Pietro Pulizzi, genitori di Denise Pipitone. "Dopo vent'anni dal sequestro di nostra figlia - prosegue - non abbiamo nulla da aggiungere più di quanto non abbiamo già detto in tutti questi anni". Per i genitori di Denise "questo caso è una delle vergogne italiane: il fallimento assoluto dei poveri d'animo e di senso umano. Non smetteremo mai di chiedere giustizia e verità. Come non dimenticheremo le cattiverie subite: non tutti hanno una coscienza". Piera Maggio e Pietro Pulizzi, il padre naturale della bimba, scrivono ancora: "La nostra Denise è diventata figlia di tutta Italia, siamo convinti che prima o poi i colpevoli pagheranno per il male procurato, sia una pena terrena che divina. I minori scomparsi vanno cercati, non dimenticati".