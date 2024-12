Scomparsa Angela Celentano, l’avvocato della famiglia: "Nuova pista italiana, indagine in stato avanzato"

"C'è stata una segnalazione in Italia, noi abbiamo fatto una denuncia ed è stato aperto un procedimento. L'indagine è già in uno stato abbastanza avanzato". A parlare, in diretta a "Mattino 4", è Luigi Ferrandino, il legale della famiglia di Angela Celentano, la bambina di 3 anni scomparsa il 10 agosto del 1996 durante una gita con la famiglia sul Monte Faito a Vico Equense (Napoli).