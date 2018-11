Giusy Pepi, allontanamento volontario? Familiari divisi sui motivi della sua scomparsa

Sono più di due settimane che non si hanno notizie di Giuseppina Pepi, la 39enne, madre di cinque figli, scomparsa da Vittoria (Ragusa) il 15 ottobre. Le ultime immagini la riprendono mentre sale su un'automobile, ma il fratello ha forti dubbi sulla volontarietà del gesto: “A me non sembra una fuga – racconta il fratello Gianni in esclusiva a Pomeriggio Cinque – vogliamo capire, perché non può essere un allontanamento volontario”. Peraltro la donna da più di un anno non possiede un telefono, e a spiegare il perchè è il marito Davide: “Un anno fa ho scoperto che aveva riallacciato rapporti con alcune persone del suo passato, persone molto pericolose, che avevano anche fatto male a Giusy. E così le ho detto che doveva scegliere tra me e i bambini oppure il telefono e lei aveva scelto noi. Io credo sia un allontanamento volontario”.