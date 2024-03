Sciopero treni, cancellato un convoglio su tre: disagi per i passeggeri

Lo sciopero del personale ferroviario indetto dalle sigle autonome (Cub Trasporti, Sgb e Usb) dalle 21 di sabato 23 marzo alle 21 di domenica 24 ha provocato numerosi disagi per i passeggeri, con una media (in attesa dei dati ufficiali) di un treno cancellato ogni 3 in partenza o in arrivo.

I viaggiatori non hanno neanche potuto usufruire delle fasce di garanzia previste per legge, come quella che protegge i pendolari, perché l'agitazione si è svolta di domenica. Tutte le imprese ferroviarie sono state interessate dallo stop: da Trenitalia a Italo fino a Trenord.