Sciopero 23 febbraio, nuovo venerdì "no" per i trasporti: orari e fasce garantite

Lo sciopero è stato proclamato da varie sigle sindacali: Si Cobas, A.l. Cobas, Lavoratori Metalmeccanici Organizzati, Sindacato Generale Di Classe, Slai Prol Cobas, Sindacato Operai Autorganizzati, Fao Cobas. Per quanto riguarda i settori non legati ai trasporti, saranno garantite le prestazioni essenziali, mentre i servizi programmabili (visite mediche, esami non urgenti, appuntamenti negli uffici pubblici) potranno subire modifiche o riduzioni.

Da Milano a Roma, da Torino a Bologna e Napoli: dove c'è lo sciopero

Lo sciopero del 23 febbraio è stato indetto nelle principali città italiane. A Milano aderiscono tutte le categorie del settore pubblico e privato dei trasporti, ma anche i treni ad alta velocità, interregionali e regionali. Le corse di Trenord, in particolare, subiranno ritardi e cancellazioni. Dovrebbe invece non aderire alla mobilitazione l’azienda del trasporto pubblico locale di Milano, Atm: autobus, metro e tram a Milano dovrebbero quindi circolare regolarmente. Lo slogan dei sindacati è "stop al genocidio in Medioriente". A Roma la situazione appare più complicata, anche se come per Milano non è giunta alcuna adesione ufficiale da parte di Atac: autobus, metro e tram potrebbero subire cancellazioni e ritardi. A rischio anche i collegamenti gestiti da Roma Tpl e le linee regionali Cotral. Neanche da Bologna è arrivata una comunicazione ufficiale: dovrebbero dunque svolgersi senza grossi intoppi le corse Tper a Bologna e Ferrara, Tep a Parma, Seta a Modena, Reggio Emilia e Piacenza, e Start in Romagna. A Napoli, invece, l'azienda di trasporto locale Eav ha fatto sapere che non aderisce allo sciopero. Bus, tram e metro a Napoli dovrebbero dunque circolare regolarmente, proprio come a Torino, dove anche Gtt ha comunicato di non partecipare all'agitazione.