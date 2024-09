Sciopero dei trasporti: si fermano bus, tram e metropolitane | Gli orari e le città coinvolte

Domenica si sono registrati notevoli disagi per lo sciopero nazionale dei ferrovieri. Molti i treni cancellati e i ritardi in questo giorno ancora di rientro dalle vacanze: ritardi fino a 120 minuti e corse cancellate alla stazione Termini di Roma; stazione affollata con molte cancellazioni soprattutto di Regionali e alcune Frecce a Firenze. A Napoli, alcune cancellazioni e a singhiozzo la linea 2, a Milano effetto un po' attutito dalla mancanza di domenica dei pendolari che costituiscono un'enorme fetta del traffico alla Centrale. Quello di questa domenica nelle ferrovie è stato uno sciopero proclamato da alcune sigle autonome, l'assemblea nazionale Pdm-Pdb, gruppo auto-organizzato di Macchinisti e Capitreno e dall'Usb lavoro privato. Si tratta, hanno spiegato, del quinto sciopero da febbraio. "Le adesioni in crescita dimostrano il disagio diffuso nella categoria denunciando: "un orario di lavoro con turni fino a 11 ore, riposi ridotti fino a 6 ore e difficoltà a fruire dei pasti; a questo si aggiungono orari irregolari che sconvolgono i normali ritmi sonno veglia", hanno detto, chiedendo ai vertici di Fs "di preoccuparsi dei dipendenti piuttosto che della svendita di un asset strategico per il Paese".