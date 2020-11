Sciopero dipendenti pubblici, segretario generale Cisl: “Contratto scaduto per 3 milioni e mezzo di persone”

La leader della Cisl spiega le motivazioni dello sciopero dei dipendenti pubblici indetto dai sindacati per il 9 dicembre prossimo. "E' su varie questioni: innanzitutto le assunzioni e la stabilizzazione di 350mila precari della Pubblica amministrazione, in tutti i settori, a partire dalla sanità", spiega Annamaria Furlan, in collegamento con "Quarta Repubblica".

Ma quella principale è legata al mancato rinnovo del contratto, scaduto da due anni. "L'ultimo - ricorda la segretaria della Cisl - è stato rinnovato dopo 10 anni di blocco contrattuale dei lavoratori pubblici, di tutti i settori come sicurezza, scuola, polizia, sanità, vigili del fuoco". "Mi sembra logico - conclude Furlan - che la partita contrattuale sia importante per tre milioni e mezzo di persone".