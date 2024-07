Concessioni, "sciopero" dei balneari: il 9 agosto ombrelloni aperti due ore dopo

Una mobilitazione che i sindacati dei balneari non hanno annunciato a cuor leggero e che affrontano non senza timori di ricadute sulla loro immagine coi clienti: "Siamo terrorizzati - ammette Capacchione - ma non abbiamo altra scelta per farci ascoltare. Se fossimo irresponsabili chiuderemmo tutto, ma non lo siamo. Noi speriamo solo che questa protesta annunciata non debba essere fatta e che arrivino le risposte da governo e parlamento, che auspichiamo non vadano bellamente in vacanza".