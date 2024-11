Sci, la procura di Bolzano riapre fascicolo sulla morte di Matilde Lorenzi

La procura di Bolzano ha aperto un nuovo fascicolo sulla morte di Matilde Lorenzi. "In relazione al decesso della sciatrice si comunica che la magistratura, su segnalazione dei carabinieri di Senales, ha aperto un procedimento per atti non costituenti reato", viene affermato in una nota scritta dal procuratore Axel Bisignano. Matilde Lorenzi è morta a Bolzano un mese fa a seguito di un grave incidente avvenuto durante un allenamento in Val Senales. "Il pm competente ha già rilasciato il nulla osta alla sepoltura, atteso che non si ravvisano responsabilità penali", aggiunge ancora Bisignano.