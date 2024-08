Schianto a Roma, auto contro camion dell'Ama: morta 44enne, partecipò a "Non è la Rai"

L'autovettura su cui viaggiava la donna si è scontrata con un camion dell'Ama intorno alle 5.44 del mattino. A bordo dell'auto, oltre alla conducente che è deceduta, era presente anche un passeggero che è stato trasportato in ospedale dal 118 in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi. L'Ama in una nota fa sapere di essersi subito messa "a completa disposizione delle Autorità competenti per chiarire la dinamica dell'accaduto e il dipendente alla guida del mezzo Ama è stato trasportato sotto shock in ospedale per gli accertamenti di routine previsti in questi casi. I vertici Ama esprimono sentite condoglianze ai familiari della vittima".