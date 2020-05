Scarcerati per coronavirus, boss torna in cella: è il primo

Torna in cella Antonino Sacco, boss siciliano 65enne con varie condanne per mafia e estorsioni. E' il primo dei circa 400 detenuti che erano stati scarcerati per ragioni di salute legate all'emergenza coronavirus. Il dietrofront è effetto del decreto approvato qualche giorno fa dal governo che impone ai magistrati di rivalutare i provvedimenti emessi.