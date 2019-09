Scampia, si presenta a scuola con le treccine blu: ingresso vietato | La preside: "Chi le porta è un ignorante”

Regole che non valgono solo per le treccine: messe al bando anche creste, shatush o altre acconciature "carnevalesche. E ancora: no a bermuda, pantaloni stracciati, sandali, trucco pesante, ombelico scoperto, maglie e felpe con simboli che inneggiano alla violenza o a modelli sbagliati. Al bando anche i cellulari: sono vietati. E sia chiaro: "Sono regole che faccio rispettare anche ai docenti. Io per prima le rispetto", sottolinea la preside.



"Imparano oggi quello che servirà loro domani - continua Rotondo, da 36 anni alla guida dell'istituto. - Immagino i miei alunni come i dirigenti di domani. Potranno mai andare a lavorare in bermuda o con l'ombelico scoperto o con treccine blu elettrico? Non credo proprio. Un giorno saranno avvocati, infermieri, medici, artisti, bancari e sapranno che esistono regole da rispettare, sapranno cos'è un dress code".



Il ragazzino dalle treccine blu è inserito, fa sapere la preside, in una master class: un percorso aperto a chi ha alle spalle percorsi accidentati, ma che ha talenti da coltivare. "Lo studente di cui stiamo parlando ha un'intelligenza non da poco, un talento per il pianoforte e la passione per la matematica - racconta. - Va guidato per evitare che segua cattivi modelli. La madre ci ha detto che quei capelli sono stati un regalo di compleanno. Insomma: un capriccio".



"Investiamo le nostre energie per tutti, ma soprattutto per chi ha modelli negativi - aggiunge - motivo per il quale è compito della scuola 'raddrizzare il tiro' e far capire che, attraverso il bello, il bene e il vero, loro possono diventare ciò che vogliono".



Una rappresentanza di alunni della Ilaria Alpi è reduce dalla Biennale di Venezia. "Ai miei ragazzi hanno fatto i complimenti per il loro impegno, per la loro preparazione - conclude - Sono ragazzi che hanno dato il meglio e tutti devono darlo, per essere, un giorno, ciò che vogliono".