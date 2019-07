Savona, grida "ti ricordi di me?" e poi spara e uccide la ex moglie durante il karaoke: ferite altre tre persone

La donna, che lavorava come animatrice, è stata colpita da diversi proiettili.



Le altre persone rimaste ferite - Ci sono altre due persone ferite: una donna di 62 anni è stata colpita a una gamba da un proiettile ed è stata trasportata all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure; un'altra ragazza è stata colpita di striscio ed è in cura all'ospedale San Paolo di Savona.



Prima le grida "ti ricordi di me?" e poi le spara - Secondo alcuni testimoni prima di sparare il 48enne avrebbe gridato alla ex moglie "ti ricordi di me?". L'omicida avrebbe esploso più di cinque colpi di pistola.



I precedenti - Tra la coppia c'erano stati seri problemi anche in passato. Nell'agosto del 2015 l'uomo dette fuoco al locale di lap dance "Follia" di Altare, gestito dalla moglie. L'episodio era avvenuto dopo una serie di liti e molestie che gli erano costati un patteggiamento a tre anni e due mesi per danneggiamenti e stalking e il divieto di avvicinarsi alla donna.