ricoverato in codice rosso 4 agosto 2019 08:45 Savona, gettano cassonetto dalla strada sulla spiaggia sottostante: grave un 12enne ferito al volto mentre dormiva Il bimbo, un francese, passava la notte in tenda con i genitori a Bergeggi. Per gli inquirenti si tratta di un raid contro il campeggio abusivo

Panorama di Bergeggi Un ragazzino francese di 12 anni è stato colpito al volto da un piccolo cassonetto dell'immondizia lanciato da 20 metri d'altezza, dalla strada sulla spiaggia sottostante. E' successo a Bergeggi, nel Savonese. Il 12enne era in campeggio sull'arenile con la famiglia. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce rossa di Vado Ligure e gli operatori dell'automedica di Savona Soccorso, che hanno portato la vittima all'ospedale di Pietra Ligure, da dove, valutata la gravità delle lesioni, è stata trasferita al Gaslini di Genova in codice rosso. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per identificare gli autori del gesto avvenuto nel cuore della notte. Non si esclude che si sia trattato di un'azione contro il campeggio abusivo.

Le condizioni del 12enneLa direzione sanitaria dell'Istituto Gaslini di Genova ha confermato il ricovero del bimbo francese colpito al volto da un contenitore dell'immondizia sulla spiaggia di Bergeggi, nel Savonese. Il trasferimento dall'ospedale di Pietra Ligure era stato deciso per necessità chirurgiche e di osservazione delle condizioni neurologiche a seguito del grave trauma cervico-facciale.



La prognosi resta riservata e il paziente, sottoposto in sala operatoria al trattamento della frattura della mandibola, è ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva Pediatrica.



"La vita di nostro figlio non sarà più la stessa - hanno denunciato i genitori del bimbo a La Stampa. - Ha riportato una doppia frattura alla mandibola e i medici non escludono danni cerebrali; per ora è in coma farmacologico".