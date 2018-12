Savona, bestemmia davanti a una scuola: papà multato dalla polizia locale

Un papà ha bestemmiato davanti all'ingresso di una scuola e gli agenti della polizia locale gli hanno fatto una multa di 100 euro. E' accaduto ad Albisola Superiore (Savona). Il protagonista è un quarantenne che ha bestemmiato a voce talmente alta che i vigili non hanno potuto non sentire. L'uomo era stato invitato a spostare l'auto, lasciata in mezzo alla strada e sulle strisce pedonali, nel momento in cui i genitori arrivavano per accompagnare i figli. L'automobilista, che stava facendo scendere i figli, in risposta ha imprecato.