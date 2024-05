Dati che hanno spinto Save the Children ad affermare che sia "indispensabile un piano strategico di lungo periodo e investimenti certi per contrastare la povertà minorile e per restituire fiducia e aspirazioni ai giovani". La viceministra alle Politiche sociali Maria Teresa Bellucci ha ricordato, tra l'altro, che il governo sta utilizzando la "Child Guarantee", il programma europeo che mette a disposizione fondi straordinari per l'infanzia e ha sottolineato "l'alleanza virtuosa tra istituzioni, imprese, terzo settore". Fiducioso in un miglioramento anche il commissario europeo per l'Economia Paolo Gentiloni, secondo cui "bisognerà sfruttare al massimo il Pnrr e la Next Generation Ue". "Scioccato e arrabbiato per i risultati dell'indagine", invece, Enrico Giovannini, direttore scientifico Asvis.