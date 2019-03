Sassuolo, la storia di Vittorio: a 90 anni lavora ancora come ottico nel suo negozio

"Mi sono ritrovato a 90 anni senza accorgermene. Tra il lavoro e i tanti impegni non ho mai avuto tempo di pensare alla mia età". Vittorio Parmiggiani di professione ottico ci scherza, ma da poco ha saputo di essere uno dei più vecchi commercianti d'Italia. Di certo lo é a Sassuolo dove lavora nel suo negozio ininterrottamente da 70 anni. Miracolo costruito con una salute di ferro e una passione per gli occhiali.

Gli occhiali sono strumenti che la tecnica ha migliorato, ma che per essere venduti hanno ancora bisogno di una filosofia che è un consiglio anche per le start up di oggi, come spiega Vittorio: "Bisogna capire i gusti del cliente, che va sempre coccolato e ascoltato".