Sassari, truffavano anziani fingendosi carabinieri: due arresti

A Sassari gli agenti della Squadra mobile della questura hanno arrestato due uomini accusati di tentata truffa a persone anziane.

I due agivano con il sistema del "figlio in arresto dopo un incidente". Secondo quanto denunciato da una donna, sorella di una anziana truffata, i due hanno contattato la vittima e fingendosi avvocato e tenente dei carabinieri le hanno riferito che il figlio aveva investito una persona. Per evitare la denuncia, avrebbe dovuto pagare 10mila euro, anche con gioielli. I due uomini sono finiti in manette e trasferiti nel carcere di Bancali.