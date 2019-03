Sassari, tratta di esseri umani e riduzione in schiavitù: 2 arresti

Due nigeriani di 41 e 38 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Sassari con l'accusa di tratta di persone e sfruttamento della prostituzione. L'inchiesta è partita nel 2016 in seguito alla denuncia di scomparsa di una ragazza nigeriana ospitata in un centro di accoglienza del Torinese. La giovane è stata trovata e identificata a Sassari: si prostituiva per le strade della zona industriale di Predda Niedda e viveva in stato di schiavitù.