Sassari, torna a casa e trova i suoi cagnolini di appena un anno impiccati: "Uccisi per vendetta"

Due cani meticci di appena un anno, a prevalenza pastore tedesco, sono stati trovati impiccati con una calza di nylon alla rete di recinzione in un terreno nelle campagne di Budoni (Sassari). A fare la macabra scoperta è stato il padrone delle cucciole e dell'appezzamento. L'uomo si è recato sul posto per accudire i suoi animali e ha trovato i cani morti. I carabinieri della stazione di Budoni, intervenuti subito dopo la chiamata dell'uomo, hanno già individuato i responsabili: si tratta di un 31enne e di un 35enne, entrambi residenti in una frazione vicina. Per loro è scattata una denuncia. Come riporta L'Unione sarda, i due hanno ammesso di essere i responsabili.