Sassari, studentessa Erasmus aggredita e abusata in strada: fermato un giovane

ansa

Una studentessa straniera di 23 anni, che si trova a Sassari per l'Erasmus, è stata bloccata, palpeggiata e picchiata in strada da un uomo che ha anche tentato ripetutamente di violentarla. E' accaduto nella città sarda venerdì, poco prima delle 7, quando la giovane stava tornando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici. Come riporta La Nuova Sardegna, la polizia ha fermato un giovane di un paese dell'hinterland sassarese, sospettato di essere l'autore dell'aggressione.