Sassari, deve curarsi dal tumore: i colleghi le donano le ferie

Primo caso di ferie solidali in Sardegna alla Conad di Sassari . Una commessa di circa 50 anni, malata di tumore al seno, ha potuto usufruire di un periodo aggiuntivo di assenza dal lavoro per potersi curare, grazie a diversi giorni di ferie donati dai suoi colleghi.

La donna, sposata e con un figlio, ha scoperto il tumore un anno fa. Da allora si è sottoposta a visite, analisi e ha iniziato la terapia esaurendo tutte le ferie disponibili. L'unica alternativa sarebbe stata per lei andare in aspettativa non retribuita.



L'intesa siglata sulla cessione volontaria delle ferie e la solidarietà dei colleghi le ha permesso, invece, di non perdere lo stipendio. La vicenda, che scaturisce da un accordo sperimentale tra azienda e sindacato siglato nel supermercato sassarese, è stata raccontata da La Nuova Sardegna.