Sassari, 14enne cade dalla bici e muore: a guidare l'ambulanza che l'ha soccorso il nonno

Un 14enne, Alessio Pirino, è morto dopo essere caduto dalla bici nelle strade di Aggius, storico centro dell'alta Gallura nel nord-est Sardegna. Il ragazzo è stato sbalzato dal mezzo sbattendo violentemente il volto. Secondo le prime ricostruzioni, Pirino ha perso il controllo della bici ed è finito a forte velocità in una scalinata, per essere poi scaraventato in avanti prima di impattare violentemente sul manto stradale. Il caso ha voluto che l'ambulanza che lo ha soccorso in un primo momento fosse guidata proprio dal nonno del ragazzo, Giovanni, partito con la medicalizzata dall'ospedale di Tempio dove lavora come autista.