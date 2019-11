Sardine, lieve malore per il prof che ha minacciato i suoi studenti

Lieve malore per il docente che ha "minacciato" su Facebook le sardine. Secondo quanto si è appreso, il professore di scuola superiore di Fiorenzuola d'Arda si è sentito male nella sua casa a Pontremoli (Massa Carrara). Aveva scritto via social che avrebbe punito i suoi studenti se "avessero osato" manifestare contro Salvini, insieme alle sardine, all'appuntamento in programma a Fiorenzuola. Il prof è stato trasportato per precauzione in ospedale.