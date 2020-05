Turismo, la Sardegna rimane blindata fino a data da destinarsi

A Olbia come ad Alghero gli aeroporti restano chiusi. Giovedi prossimo, 21 maggio, potrebbe esserci la prima timida ripartenza con il via prima all'aviazione privata e poi a quella civile, ma la regione al momento resta blindata e non è detto neppure che dal 3 giugno, come previsto dal decreto Conte, tutto tornerà come prima. Le telecamere di "Quarta Repubblica" in Sardegna spiegano che i collegamenti con i voli internazionali potrebbero riprendere dal 25 giugno.

"Il 70% dei turisti che vengono qui sono stranieri - spiega una cittadina - se non possono arrivare siamo fritti". E non è finita qui perché a tutti i visitatori potrebbe essere chiesto il passaporto sanitario, una misura al vaglio della Regione per tutelare la salute dei turisti stessi e dei residenti. Ma non semplice e alla portata di tutti perché questo tipo di documento impone l'obbligo del tampone prima della partenza, che sicuramente non è facilmente reperibile e soprattutto è molto costoso e non alla portata di tutti.