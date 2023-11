Strage di Sinnai, svolta nel processo di revisione: Beniamino Zuncheddu torna libero

E' stato scarcerato Beniamino Zuncheddu, l'ex allevatore di 58 anni di Burcei (Cagliari), da 32 in carcere, condannato in via definitiva all'ergastolo per il triplice omicidio dell'8 gennaio del 1991, quando sulle montagne di Sinnai furono uccisi tre pastori e una quarta persona rimase ferita.

Lo ha deciso la Corte d'Appello di Roma: la notizia è stata diffusa dal suo avvocato Mauro Trogu che aveva presentato istanza per la libertà condizionale. Zuncheddu, che da sempre si proclama innocente, era attualmente in regime di semilibertà nel carcere di Uta: usciva per lavorare ma doveva ritornare in cella la sera.