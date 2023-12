Sassari, sequestrati due quintali di botti non a norma: 3 denunce

Due quintali di botti "illegali" sono stati scoperti e sequestrati dalla Squadra Mobile di Sassari.

Gli agenti, insieme alle unità cinofile antiesplosivo, stavano effettuando una serie di servizi rivolti al contrasto della vendita e della detenzione di fuochi d'artificio non a norma, quando hanno trovato la merce in una ditta locale di spedizioni. I fuochi d'artificio sequestrati, provenienti da Napoli e confezionati in modo da occultarne completamente il contenuto, erano destinati a tre cittadini sassaresi che sono stati denunciati.