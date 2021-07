Sardegna, prima stima del rogo nell'Oristanese: 10mila ettari in fumo

Ansa

"Secondo una prima stima sommaria, tra Santu Lussurgiu e Cuglieri le fiamme hanno divorato circa 10mila ettari di territorio". Lo ha detto il direttore generale della Protezione Civile della Sardegna, Antonio Belloi, in merito agli incendi scoppiati nell'Oristanese. "Abbiamo 11 mezzi aerei in volo per la Sardegna - ha aggiunto -, gli elicotteri dei vigili del fuoco e dell'esercito e sette Canadair che stanno cercando di spegnere le fiamme".