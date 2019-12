Sardegna, in fiamme l'auto di un assessore di un comune del Sulcis

L'auto di un assessore comunale di Portoscuso (Sud Sardegna), Sara Marrocu, è bruciata nella notte. I vigili del fuoco non hanno trovato tracce direttamente riconducibili a un eventuale atto doloso, ma gli investigatori non escludono completamente questa possibilità. La Marrocu è assessore alla Cultura e beni Culturali, Turismo e Spettacolo del piccolo comune costiero del Sulcis, e non avrebbe ricevuto minacce relative al suo ruolo istituzionale.