Respinta al pronto soccorso di Sassari, 25enne abortisce: in arrivo ispettori

IPA

Sarà un'ispezione del ministero della Salute a cercare di chiarire tutti i particolari della vicenda che ha coinvolto una 25enne, alla quinta settimana di gravidanza, respinta al pronto soccorso della Clinica ostetrica dell'Aou di Sassari perché priva dell'esito di un tampone anti-Covid e per carenza di test anche in reparto. La donna era vaccinata e in condizioni di salute precarie, tanto da abortire nelle ore successive. Anche l'Azienda ha avviato un'indagine interna.