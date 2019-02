Protesta del latte, assaltata e incendiata un'autocisterna nel Sassarese

In programma un incontro tra pastori e trasformatori - L'assalto è avvenuto alle 6:30 del mattino, proprio nel giorno in cui è in programma un incontro in Prefettura a Sassari tra i pastori e i trasformatori sul prezzo del latte. Si tratta di un episodio del tutto analogo a quello avvenuto domenica nel Nuorese anche se in quel caso la cisterna era stata solo svuotata.



Autista legato a un albero - L'autotrasportatore, dopo essere stato bloccato e costretto a scendere, è stato legato a un albero dai due malviventi armati di pistola e col volto coperto. Una volta terminato il blitz, gli assalitori sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce.



Salvini: "Niente a che fare coi pastori" - La vicenda è stata commentata dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini: "Questi delinquenti non hanno niente a che fare coi pastori, con la loro fatica, la loro protesta e le loro ragioni. Questi sono solo dei criminali. E come tali saranno trattati", ha detto il vicepremier.



Escalation di proteste e prime denunce - Il raid nel Sassarese è l'ennesimo atto di un'escalation di proteste che sta "inquinando" la lotta dei pastori sardi per il prezzo del latte. Già diverse procure sarde si stanno occupando di questi e di altri episodi, come il blocco delle autocisterne per far buttare il latte appena raccolto sulla strada (l'episodio avvenuto, appunto, nel Nuorese). E sono già scattate anche le prime denunce.