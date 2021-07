Oristano, cocaina lanciata dall'aereo: arrestato pusher

ansa

I militari della compagnia di Oristano hanno arrestato un italiano ritenuto responsabile di traffico di droga. Secondo le indagini scattate alcuni mesi fa, per far arrivare un carico di cocaina in Sardegna l'uomo aveva utilizzato la tecnica dei narcos sudamericani di farsi lanciare la droga da un aereo. I carabinieri lo hanno però rintracciato.