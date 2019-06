Olbia, sparò a una gattina e la uccise: 30enne condannato a un anno e 10 mesi di reclusione

Ha patteggiato un anno e 10 mesi di reclusione, 3.000 euro di multa e 200 euro di ammenda un 30enne di Olbia rinviato a giudizio per maltrattamento e uccisione di animali. L'uomo era accusato di avere sparato con una carabina a una gattina di 18 mesi e di averla poi colpita con il calcio dell'arma fino a ucciderla. Ne dà notizia l'Ente nazionale protezione animali, che ha partecipato al procedimento in tribunale a Nuoro come parte civile.

I fatti si sono svolti nell'agosto del 2016 quando un turista in vacanza a Budoni, allarmato dai colpi di arma da fuoco e dai miagolii disperati dell'animale, segnalò il fatto ai carabinieri della locale stazione.



Giunti sul posto, i militari trovarono, oltre alla gatta in fin di vita, la carabina, una balestra e munizioni detenute illegalmente. Inutili i tentativi di salvare il felino: nonostante la corsa alla clinica veterinaria e il successivo intervento chirurgico, l'animale morì a causa dell'emorragia provocata dai proiettili e per le conseguenze delle fratture provocate dalle percosse.



"Di fronte a fatti come questi - commenta il presidente nazionale di Enpa, Carla Rocchi - non ci sono condanne né patteggiamenti che tengano, perché nulla potrà restituire la vita alla povera vittima. L'auspicio è che tali comportamenti criminali vengano isolati sempre di più dalla società".