Nuoro, scoppia bombola di gas: tre donne ferite gravemente

Uno scoppio devastante, poi le fiamme e il grosso incendio che ha distrutto la casa e ustionato le tre donne che erano all'interno, tutte ricoverate in gravissime condizioni nel centro grandi ustionati di Sassari.

L'incidente causato dallo scoppio di una bombola di gas è avvenuto, a Siniscola, in provincia di Nuoro, al piano terra di una villetta di tre piani. Vittime del drammatico incidente due anziane sorelle e la loro badante. Tutte hanno riportato ustioni gravi al volto agli arti superiori e al torace e sono state trasportate con l'elisoccorso del 118 in codice rosso in condizioni disperate.