Mariuccia, ecco chi è la più anziana windsurfista d'Italia

In estate danza sulle onde del mare della Sardegna. In inverno scia. Durante l'anno gioca a golf in un circolo romano e percorre chilometri a piedi nella sentieri in Liguria, la sua terra d'origine, dove tra l'altro ha conosciuto il suo secondo marito (più giovane di trent'anni). E a novembre? Compirà 98 anni. "Sì, ma nulla di serio"...perché per Maria Carla Rivano, per tutti "Mariuccia", è come se nulla fosse cambiato rispetto a qualche anno fa. "Non capisco - dice - perché tutta questa attenzione nei miei confronti, ho sempre fatto sport fin da giovane e continuo a praticarlo anche ora che sono anziana".