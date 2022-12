La Maddalena (Sassari), barca contro scogli: 2 morti e 2 feriti

Incidente nelle acque di La Maddalena, in provincia di Sassari.

Due persone sono morte e due sono rimaste ferite dopo che la barca, su cui viaggiavano, si è schiantata sugli scogli dell'Isola delle bisce, a sud-est di Caprera. I due feriti, uno con trauma facciale e uno con fratture multiple sono stati trasportati all'ospedale di La Maddalena. Si tratta del secondo incidente in mare, nello stesso giorno, sempre a La Maddalena: in precedenza due cugini erano finiti con il gommone sugli scogli. Ad avere la peggio un 16enne ricoverato in gravi condizioni.