Covid, morti nell'ospedale di Sassari: tre rinviati a giudizio

Ansa

La Procura di Sassari ha chiesto il rinvio a giudizio per tre dirigenti sanitari per le undici morti e i numerosi contagi da coronavirus verificatisi nel reparto di Cardiologia del Santissima Annunziata della città sarda a marzo 2020. Il procuratore Gianni Caria ha chiesto di mandare a processo Fiorenzo Delogu, all'epoca coordinatore dell'Unità di crisi locale, Bruno Contu, direttore sanitario dell'Aou, e Giorgio Steri, ex commissario dell'Ats.