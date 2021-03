Covid, 45 nuovi casi in Sardegna: tasso positività allo 0,7%

Ansa

Cala ancora la curva dei contagi in Sardegna, da oggi zona bianca. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 45 nuovi contagi (41.236 il totale dall'inizio dell'emergenza). In totale sono stati eseguiti 768.303 tamponi, per un incremento complessivo di 6.514 test: il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna dunque un tasso di positività dello 0,7%.