Coronavirus, Sardegna: obbligo di registrazione prorogato al 7 settembre

E' stato prorogato fino al 7 settembre l'obbligo di registrazione per chi arriva in Sardegna via nave o aereo. E' quanto dispone un'ordinanza regionale considerando "l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'andamento dei casi sul resto del territorio nazionale". La registrazione va fatta prima dell'imbarco e inviata per via telematica ai servizi della Regione o tramite l'app Sardegna sicura.