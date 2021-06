Cagliari, si sente male dopo il bagno in mare: morto turista 57enne

Ansa

Un turista lussemburghese di origini sarde è morto nella spiaggia di Solanas a Sinnai, nell'hinterland di Cagliari. L'uomo, di 57 anni, si trovava in spiaggia con alcuni amici. Dopo un veloce tuffo in mare è tornato a riva e si è sentito male. Subito è scattato l'allarme: sul posto sono intervenuti i carabinieri di Quartu Sant'Elena e i medici del 118. Purtroppo per il 57enne, che era cardiopatico, non c'è stato nulla da fare.