Bimbo morto nel campetto, il comune non annulla la festa patronale: è polemica | Fedez si sente attaccato e insulta i giornalisti: "Fate schifo"

E' polemica ad Ozieri perché la tragedia del bambino schiacciato e ucciso dalla porta di calcio non ha fermato la festa patronale in onore della Beata Vergine del Rimedio. In particolare si è tenuto il concerto di Fedez, con migliaia di fan in festa. Il sindaco, Marco Peralta, dai canali social ha spiegato che per motivi di ordine pubblico le autorità hanno deciso di non annullare il concerto. Alla bufera social, diretta verso gli organizzatori, ha risposto però il cantante milanese che si è sentito messo sotto accusa dai media. E sul suo Instagram posta un video carico di insulti.