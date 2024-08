Attimi di paura per gli abitanti e i turisti presenti all'Isola Rossa, in Sardegna: una tromba d'aria ha spazzato via oggetti e vegetazione e provocato il fuggi fuggi dalle spiagge di Trinità d'Agultu e Vignola (Sassari). Il fenomeno atmosferico ha generato disagi anche nel vicino comune di Badesi. Non si registrano danni ingenti, ma solo detriti sparsi nelle campagne.