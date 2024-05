Due sub dispersi nella costa sud orientale della Sardegna

Si sono immersi per piazzare delle boe sottomarine e non sono più risaliti in superficie.

Due sub sono dispersi a largo di Villasimius, lungo la costa sud orientale della Sardegna e sono in corso le ricerche da parte della capitaneria di porto di Cagliari e dei vigili del fuoco. Si tratta di due uomini, sub esperti, uno di Cagliari e uno di Villasimius. I due si erano immersi per piazzare delle boe vicino al relitto della San Marco il piroscafo affondato nel 1941 vicino all'isola di Serpentara. L'allarme è scattato intorno alle 17:30 di domenica.